الوكيل: إنشاء المراكز اللوجيستية سيحول نشاط التخزين لصناعات تجميعية

كتبت- منار الرخ:

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن إنشاء مراكز لوجستية في مصر سيحول نشاط التخزين إلى صناعات تجميعية تنتهي بصناعات تعمق فيما بعد الإستفادة من مناطق التجارة الحرة الحالية بمصر.

وأضاف خلال اجتماع الاتحاد المنعقد الآن تحت شعار "تفعيل مبادرة الحزام والطريق" أن "الصين تسعى أيضا إلى الإستفادة من المناطق الحرة في مصر للوصول إلى السوق الإفريقية".

وقال الوكيل إن عمليات التصنيع ستعمل على خلق فرص عمل وتطوير الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية، موضحا أن نسبة المكون المحلي في المنتجات ستتراوح ما بين 35 إلى 40%، وقد تزيد عن ذلك.

وبحسب الوكيل فإن خطة الاتحاد لتفعيل "مبادرة الحزام والطريق" تعتبر آلية من آليات تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي والإقليمي بين مصر والصين في مجال التجارة والاستثمار حيث تُعد الصين من الشركاء الاستراتيجيين للاقتصاد المصري والعربي.

وقال الوكيل إن مصر تعد رائدة في مجال النقل واللوجيستيات، وهي شريان الصناعة والتجارة الحديثة واليوم تمر بالوطن العربي 26% من تجارة العالم.

وأضاف أن الطريق البحري لمبادرة الصين للحزام والطريق، يمر من خلال البحر الأحمر ثم قناة السويس إلى البحر المتوسط، مما يخلق فرصًا واعدة في النقل واللوجيستيات، والأهم في الصناعة والتجارة والاستثمار للعديد من الدول العربية.