"إيديتا" تضيف خط إنتاج جديد للويفر باستثمارات 14 مليون جنيه

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية اليوم الاثنين عن إضافة خط جديد لإنتاج الويفر باستثمارات بلغت 14 مليون جنيه بمصنعها في مدينة السادس من أكتوبر.

وقالت الشركة في بيان أرسلته للبورصة إنها أطلقت منتجًا جديدًا من منتجات الويفر باسم "فرسكا بوبس" تحت علامة "فرسكا".

وأضافت أنه من المقرر تصنيع المنتج الجديد في خط الإنتاج الجديد بمصنع E08، بمدينة السادس من أكتوبر.

إيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفرسكا.