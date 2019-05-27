البنك الأهلي المصري يخفض أسعار الدولار مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري مع بداية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في البنك الأهلي المصري إلى 16.82 جنيه للشراء، و16.92 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك التجاري الدولي، وقناة السويس، وكريدي أجريكول عند 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الإسكندرية، والعربي الأفريقي عند 16.81 جنيه للشراء، و16.91 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك التعمير والإسكان عند 16.82 جنيه للشراء، و16.92جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي مصر، والبركة عند 16.83 جنيه للشراء، و16.93 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.85 جنيه للشراء، و16.95 جنيه للبيع.