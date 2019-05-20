التضامن: تنفيذ 34.4 ألف مشروع بتكلفة 108 ملايين جنيه للحد من الفقر بالجيزة

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن برنامج الحد من الفقر المنفذ من خلال المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع نفد 34.4 ألف مشروع بالمناطق الأكثر فقرًا بمحافظة الجيزة.

وقال البيان من الوزارة اليوم الاثنين إن هذه المشروعات نُفذت عبر جمعيات تنمية المجتمع المحلي بقيم تمويلية تقدر بنحو 108 ملايين جنيه.

وبحسب البيان فإن البرنامج ينفذ بالمناطق الأشد فقرًا وموجه للفئات الأولى بالرعاية خاصة الشباب والمرأة المعيلة.

وأضاف البيان أن البرنامج نجح في اجتذاب اهتمام النساء بتلك المناطق لتنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة للخروج من دائرة الفقر.

وتصل عدد المشروعات التي تنفذها المرأة إلى 17.9 ألف مشروع بنسبة 48% مقابل 16.5 ألف مشروع للرجال بنسبة 52%، وفقًا للبيان.

وقال البيان إن تلك المشروعات تتنوع ما بين مشروعات تجارية مثل بيع المفروشات والأدوات الكهربائية والبقالة ومشروعات زراعية مثل تربية الأغنام وتسمين الماشية وتربية الجاموس وكذلك المشروعات الصناعية القائمة على استغلال الخامات البيئية المتوفرة من صناعة الكليم ومنتجات الألبان.

ونفذ البرنامج 20 مشروعًا اجتماعيا لخدمة البيئة المحيطة بالجمعيات من توصيل المياه النقية وتوصيل الصرف الصحي وتنفيذ الأفران الصديقة للبيئة وتوفير سيارات للكسح وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للمناطق التي ينفذ بها البرنامج خاصة وأنها موجهة لخدمة المناطق الأشد فقرًا.

وقال اللواء عبد الحكيم حمودة، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، إن البرنامج منذ بداية العام الجاري يشهد العمل للمرة الأولى على مستوى محافظات القاهرة الكبرى الثلاث.

وأوضح أن العمل يتم من خلال جمعيات تنمية المجتمع المحلي حيث يتم تقديم قروض تتراوح ما بين 2500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه للمستفيدين، مع المتابعة المستمرة لإدارة المشروع من قبل المؤسسة حرصاً على نجاحها وكفاءتها بحيث تعود بالنفع على أصحابها وأسرهم من حيث زيادة دخلهم وتحقيق الاستدامة والاستمرارية.