ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور، مقارنة بمستوياته أمس، ليتراوح بين 35 و38 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 25 جنيها، ليتراوح بين 275 و325 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها، كما زاد سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 4 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري بين 47 و53 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.