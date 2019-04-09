"أكسا" توقع اتفاقية لتقديم خدمات التأمين لعملاء البنك الأهلي المتحد

كتبت- منال المصري:

وقعت شركة أكسا لتأمينات الحياة مصر، اتفاقية تأمين بنكي جديدة مع البنك الأهلي المتحد، وفقا لما أعلنته الشركة في بيان اليوم الثلاثاء.

وتهدف الشراكة إلى تقديم حلول تأمينية شاملة مثل برامج الحماية والادخار، والتأمين الطبي المحلي والعالمي، وبرامج التأمين على الحياة لعملاء البنك الأهلي المتحد في مصر، بحسب البيان.

وقالت الشركة، إن الاتفاقية تهدف إلى التوسع في قنوات توزيع أكسا لتأمينات الحياة مصر لمساعدة العملاء على إدارة مدخراتهم ووضع أهداف شخصية وعائلية مستقبلية.

وستطرح أكسا منتجات التأمين الطبي المحلية والدولية من خلال قناة التوزيع الجديدة في البنك الأهلي المتحد بحلول الربع الثالث من عام 2019، بحسب بيان الشركة.

وقال أيمن قنديل الرئيس التنفيذي لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر "نفتخر بشراكتنا مع البنك الأهلي المتحد، فهي تتوافق مع رؤيتنا الاستراتيجية بطرح حلول تأمينية تحوز ثقة عملائنا عبر قنوات توزيع أكثر ملائمة وسهولة".

وقال خالد الشعراني نائب رئيس مجلس إدارة الشركة "طموحنا هو أن نصبح الشريك التأميني الأول في مصر، وتعد تلك الشراكة مع بنك له مكانته المصرفية مثل الأهلي المتحد خطوة جديدة نحو هذا الهدف. وبما نشهده حاليًا من توسع في قاعدة العملاء، أصبح بإمكاننا التأثير إيجابيًا في حياة المزيد من المصريين".

وبحسب البيان، قالت نيفين المسيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد "تطور الخدمات البنكية يكمن في إتاحة منتجات شاملة. هذه الشراكة تتيح لعملاء الأهلي المتحد مجموعة جديدة من المنتجات".