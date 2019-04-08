تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر يوقع عقودا لزيادة تمويل "النوران" للسكر

كتبت- منال المصري:

قال بنك مصر، في بيان اليوم الاثنين، إن تحالفا ضم 14 بنكا ومؤسسة تحت قيادته، وقع أمس الأحد، عقود زيادة التمويل المشترك الممنوح للشركة الشرقية لصناعة السكر "النوران"، بغرض استكمال سداد التكلفة الاستثمارية لمصنع الشركة وتمويل رأس المال، وذلك بإجمالي زيادة تبلغ 1.35 مليار جنيه.

وأضاف البنك، أن إجمالي التمويل الممنوح للشركة من البنوك وصل حتى الآن إلى 3.1 مليار جنيه، وتم ضخ تمويل ذاتي من جانب المساهمين بمبلغ 2.7 مليار جنيه، ليصل الإجمالي إلى 5.8 مليار جنيه.

ويتضمن هذا التحالف، عددا من البنوك والمؤسسات المالية متمثلة في بنوك عودة مصر، وأبوظبي الإسلامي، وتنمية الصادرات، والعربي، والقاهرة، وأبوظبي الوطني، والعقاري المصري العربي، والمصري الخليجي، والتنمية الصناعية والعمال المصري، والإسكندرية، والمصرف المتحد، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

وتحتاج الشرقية للسكر هذا التمويل لاستكمال إنشاء مصنع سكر من البنجر بمدينة الصالحية بمحافظة الشرقية بطاقة إنتاجية متمثلة في طاقة سنوية 235 ألف طن سكر من نشاط العصر، و318 ألف طن سكر من نشاط التكرير، بحسب البيان.

ويساهم المشروع الجديد في سد العجز بين العرض والطلب في السكر الأبيض البالغ حاليا نحو مليون طن، مما يقلل من حجم الاستيراد من الخارج وبالتالي توفير العملة الأجنبية المقابلة لعملية الاستيراد، وفقا للبيان.