"يا ورد مين يشتريك".. أسعار النباتات بمعرض الزهور ترتفع وتراجع الإقبال

كتبت- شيرين صلاح:

تصوير- كريم أحمد:

حبها لزراعة أنواع جديدة من الزهور والأشجار بحديقة منزلها الخاصة، دفع نادية رشدي، للمجيء إلى معرض الزهور بحديقة الأرومان كل عام لشراء المزيد من الأنواع.

وتقول نادية، التي التقاها مصراوي أثناء جولته بمعرض الزهور، إنها تريد هذا العام إضافة كل من الجوافة والعنب والتين إلى حديقتها.

"اشتريت شتلة العنب وعدد من شتلات زهور الزينة بنحو 100 جنيه حتى الآن"، بحسب قولها.

وتري نادية، أن أسعار النباتات هذا العام بالمعرض أغلى من العام الماضي.

"اشتريت العام الماضي بنحو 500 جنيه، نباتات للحديقة ولشرفة المنزل، وقتها شعرت أنني اشتريت المعرض بأكمله، لكن هذا العام أعتقد أني سأدفع أكثر ولن أخذ نفس النباتات"، وفقًا لما ذكرته.

ويقول عاطف أشرف، المسؤول عن المبيعات بأحد المنافذ التي تبيع النباتات بالمعرض، إن أسعار النباتات هذا العام أغلى من العام الماضي بنحو 10%.

وتابع عاطف، أن نسبة الإقبال هذا العام أيضا أقل من العام الماضي.

"السنة إللي فاتت مكناش ملاحقين من كتر الزحمة على بيع النباتات إللي عندنا، لكن السنة دي في أولويات في حياة الناس أكتر من أنها تشتري زهور"، بحسب قوله.

ويبدأ معرض الزهور في 21 مارس من كل عام وحتى 3 مايو بحديقة الأورمان بالجيزة.

وسجل سعر شتلة التفاح هذا العام نحو 35 جنيهًا وسعر الرومان 25 جنيهًا، والجوافة 20 جنيهًا، ويتراوح سعر العنب بين 15 و25 جنيهًا، وسعر الأناناس بين 100 و400 جنيه، وسعر النخل نحو 1200 جنيه.

وبلغ سعر شتلة النعناع والريحان والروز ميري بين 5 جنيهات و20 جنيهًا، وسعر الفل يتراوح بين 25 و35 جنيهًا، وسعر الياسمين بين 10 و20 جنيهًا بحسب حجم الشتلة، وفقا لقول عاطف.

واتجهت ريم مع أحد صديقاتها، صباحًا إلى معرض الزهور، لشراء نوعيات معينة من الزهور هذا العام لتزين بها شرفة غرفتها.

وقالت ريم، إنها جاءت العام الماضي واشترت بعض الأنواع ولم يدم عمرها طويلا بعد مدة من شرائها، لذا جاءت هذا العام قاصدة نوعيات معينة تدوم لفترات أكبر.

واشترت ريم نباتات معمرة سعر الواحده 8 جنيهات، وصبار شعر بنحو 15 جنيهًا، وصبار عادي بنحو 10 جنيهات.

وتابعت ريم "في أماكن كتير السنة دي في المعرض أسعار النباتات فيها غالية وفي أماكن أسعارها رخيصة، فقررت أسأل الأول على الأسعار".

ونظرا لارتفاع الأسعار هذا العام، قال محمد عبد الوهاب، صاحب أحد أماكن بيع الزهور بالمعرض، إن "المعرض أصبح للفسحة أكتر من شراء الزهور".

وتراوح سعر الصبار بين 10 جنيهات و70 جنيهًا، وسعر الصبار المستورد بين 25 جنيهًا و250 جنيهًا، وسعر شتلة الورد البلدي 30 جنيهًا، وسعر مسك الليل بين 30 جنيها و100 جنيه، وسعر أشجار الظل بين 600 و1000 جنيه، بحسب محمد.

وقررت نهى أحمد، بعد جولتها داخل عدد من المعارض بالحديقة، تقليل أنواع نباتات الزينة التي كانت ترغب في شرائها، بعد أن وجدت أسعارها مرتفعة هذا العام عن العام الماضي.

"اشتريت فل وياسمين واستبدلت الصبار المستورد بالورد البلدي"، بحسب قولها.