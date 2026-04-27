غدًا.. الزراعة تطلق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

كتب : أحمد الجندي

03:07 م 27/04/2026

تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية ارشيفية

قال بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تطلق فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، بجميع محافظات الجمهورية، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية.

ضرورة تكثيف أعمال التحصين الوقائي

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تكثيف أعمال التحصين الوقائي، ورفع درجة الاستعداد بكافة مديريات الطب البيطري، لضمان الوصول إلى أكبر عدد من رؤوس الماشية، وتحقيق المستهدف من الحملة.

توفير اللقاحات اللازمة بجميع الوحدات البيطرية

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملة سيتم تنفيذها من خلال فرق بيطرية مدربة ومنتشرة بكافة القرى والمراكز، حيث تم توفير اللقاحات اللازمة بجميع الوحدات البيطرية، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير الجودة خلال أعمال التحصين.

تحصين جميع رؤوس الماشية من الأبقار والجاموس

وأوضح رئيس الهيئة أن الحملة تستهدف تحصين جميع رؤوس الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، مشيرًا إلى أنه تم إعداد خطة عمل متكاملة تشمل أعمال التحصين والترقيم والتسجيل، إلى جانب تنفيذ حملات توعية وإرشاد بيطري للمربين، لشرح أهمية التحصين ودوره في الوقاية من الأمراض الوبائية وتقليل الخسائر الاقتصادية.

المرور على أسواق الماشية وأماكن التجمعات الحيوانية

وأضاف أن الحملة تتضمن أيضًا المرور على أسواق الماشية وأماكن التجمعات الحيوانية، لتنفيذ أعمال التطهير والتقصي الوبائي، والتأكد من الحالة الصحية للحيوانات، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والإرشادي للمربين.

الحفاظ علي الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاجية

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين، والإسراع بتحصين ماشيتهم، للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاجية، مؤكدة استمرار تقديم خدماتها البيطرية على مدار الساعة، وإمكانية التواصل عبر الخط الساخن 19561 لتلقي الشكاوى والاستفسارات وطلبات التحصين.

وزارة الزراعة الثروة الحيوانية الحمى القلاعية

