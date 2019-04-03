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رويترز: محمد العريان مستشارًا غير رسمي لأرامكو السعودية

11:30 م الأربعاء 03 أبريل 2019
رويترز: محمد العريان مستشارًا غير رسمي لأرامكو السعودية

أرامكو السعودية

وكالات:

قال مصدران لرويترز، إن شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، اختارت محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، كمستشار غير رسمي قبل الجولة الترويجية للشركة لطرح للسندات هو الأول لها على الإطلاق.

وتطلق أرامكو جولتها الترويجية العالمية هذا الأسبوع لطرح مرتقب للسندات من المتوقع أن يبلغ حجمه عشرة مليارات دولار على الأقل.

ويأتي أول طرح لسندات دولية لأرامكو وسط جهود مستمرة تقوم بها السعودية لتنويع اقتصادها، الذي يعتمد على إيرادات النفط. وسجلت أرامكو ربحا أساسيا بلغ 224 مليار دولار العام الماضي، بحسب إفصاحاتها المالية، أو ما يعادل تقريبا ثلاثة أمثال ربح أبل، الشركة الأعلى قيمة بين الشركات الأمريكية المدرجة.​

أرامكو السعودية محمد العريان النفط
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