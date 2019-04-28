6 جنيهات لكيلو البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، وكيلو البطاطس بين 4 و5 جنيهات، وكيلو البصل بين 3 و6 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

البطاطس بين 4 و5 جنيهات.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 2.75 و3.75 جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جينهات.

البسلة بين 7 و10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال السكري بين 5 و6 جنيهات.

البرتقال أبوسرة بين 5 جنيهات و6.5 جنيه.

اليوسفي بين 3.5 جنيه و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 17 و21 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و7 جنيهات.