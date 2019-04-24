هيئة الاستثمار توافق على إنشاء مركز لخدمات المستثمرين بالبحر الأحمر

كتب- مصطفى عيد:

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على إقامة مركز خدمات المستثمرين بمحافظة البحر الأحمر، على مساحة 4000 متر مربع، في إطار إنشاء فروع للمركز في كافة المحافظات، للتسهيل على المستثمرين في المحافظة، في ظل وجود 3539 شركة في المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس، برئاسة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد عبد الوهاب، وعلا القبرصي، نائبي الرئيس التنفيذي للهيئة، بحسب بيان لوزارة الاستثمار اليوم الأربعاء.

وناقش المجلس أعمال التطوير في المنطقة الحرة بمدينة نصر، وفقا لأحدث النظم العالمية للمساهمة في تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات بما ييسر عمل المستثمرين، والتى من المنتظر الانتهاء منها قريبا، وفقا للبيان.

وتابع المجلس خلال الاجتماع ميكنة إجراءات العمل على كافة المناطق الحرة، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أي محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.

واستعرض المجلس، الموقف التنفيذي للتوسعات وإنشاء مناطق حرة عامة جديدة، حيث تتضمن خطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إنشاء عدة مناطق حرة عامة في المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والإنتاجية، بحسب البيان.

وقالت وزارة الاستثمار، إنه يتم حاليا العمل على إنشاء مناطق حرة عامة بكل من قفط والعاشر من رمضان والمنيا ونويبع، وسيتم بعدها البدء في إنشاء المنطقة الحرة الجديدة بالإسماعيلية، والمناطق الحرة العامة بكل من الجيزة وأسوان ومطوبس بكفر الشيخ، كما تتضمن الخطة التوسع في المناطق الحرة الحالية في الإسكندرية والمنوفية.