باركليز: إنهاء إعفاءات نفط إيران قد يرفع الأسعار في المدى القصير فقط

القاهرة - وكالات:

قال بنك باركليز، في مذكرة، إن ضغط الولايات المتحدة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما سيؤدي إلى شح كبير في أسواق الخام على المدى القصير، لكن من غير المرجح أن يكون له أثر كبير على الأسعار لفترة أطول، بحسب وكالة رويترز.

وطالبت واشنطن هذا الأسبوع أن يوقف مشترو النفط الإيراني وارداتهم بحلول أول مايو المقبل أو يواجهوا عقوبات، في مسعى لتجفيف منابع إيرادات طهران من النفط، مما دفع أسعار خام القياس العالمي لأعلى مستوياتها في ستة أشهر بفعل المخاوف من أزمة محتملة في الإمدادات، وفقا للوكالة.

وقال البنك البريطاني "ينطوي الإعلان على خطر ارتفاع عن توقعاتنا الحالية لمتوسط سعر برنت هذا العام البالغة 70 دولارا للبرميل لكنه لا يؤثر على رؤيتنا للأسعار على المدى الطويل بشكل كبير".

وأضاف البنك، أن الخطوة الأمريكية تزيد خطر الصراعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك إغلاق محتمل لمضيق هرمز الاستراتيجي.