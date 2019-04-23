وزير الاتصالات يبحث مع البنك الدولي زيادة انتشار الإنترنت فائق السرعة

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كتب- محمد علاء الدين:

بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وفد من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك، الاستراتيجيات المختلفة لزيادة انتشار الإنترنت فائق السرعة في مصر، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الاتصالات، إن اللقاء يأتي في إطار التعاون القائم بين البنك الدولي ووزارة الاتصالات، خاصة في مجال تحديث استراتيجية الإنترنت فائق السرعة، من خلال تقديم البنك الدولي الدعم الفني للوزارة وللجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا المجال.

كما يقوم خبراء البنك بمساعدة الوزارة في تطوير نموذج اقتصادي لتحديد المجالات القائدة التي تساعد على زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النمو الاقتصادي لمصر، وفقا لبيان الوزارة.

ورأس وفد البنك الدولي خلال اللقاء، كارلو روستو كبير الخبراء في مجال سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك، بحضور مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وحسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشبكات وبنية الاتصالات.

كما نظم البنك الدولي ورشة عمل لاستعراض التجارب الناجحة في مجال خدمات الاتصالات على مستوى قطاع الأعمال، واستعرض نماذج الدول المختلفة والاستثمارات المختلفة للاستفادة منها في تحديد إمكانية أن تصبح مصر مركزا اقليميا للبنية الأساسية الرقمية، حيث يرى خبراء البنك أن مصر تستطيع أن تتبوأ هذه المكانة على مستوى قارة أفريقيا.