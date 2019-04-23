البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.19% إلى مستوى 14773 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.25% في تعاملات أمس الاثنين إلى مستوى 14801 نقطة، وسط اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.