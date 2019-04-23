البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الثلاثاء
10:18 ص الثلاثاء 23 أبريل 2019
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.19% إلى مستوى 14773 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.25% في تعاملات أمس الاثنين إلى مستوى 14801 نقطة، وسط اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.
الخبر التالى:وزير قطاع الأعمال العام: "أنا صنايعي في البورصة"
-
551
-
343
-
138
-
138
-
132
-
110
-
105
-
94
-
92
-
78