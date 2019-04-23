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البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الثلاثاء

10:18 ص الثلاثاء 23 أبريل 2019
البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الثلاثاء

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.19% إلى مستوى 14773 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.25% في تعاملات أمس الاثنين إلى مستوى 14801 نقطة، وسط اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.

البورصة المصرية

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