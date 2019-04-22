كيلو البصل بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة
كتبت- منار الرخ:
استقرت أسعار الطماطم والكوسة والبطاطس والخيار البلدي والجوافة في سوق العبور اليوم الاثنين، مقارنة بأسعارهم أمس.
وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.25 جنيه و6 جنيهات، وسعر كيلو الكوسة بين 3 و6 جنيهات، وسعر كيلو الجوافة بين 5 و7 جنيهات.
واستقرت اسعار البصل والباذنجان والفلفل الرومي البلدي، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه.
البطاطس بين 4.25 جنيه و6 جنيهات.
البصل بين 3 و6 جنيهات.
الكوسة بين 3 و 6 جنيهات.
الفاصوليا بين 7 و 13 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 6 و10 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.
الملوخية بين 6 و8 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و6 جينهات.
البسلة بين 7 و 10 جنيهات.
القلقاس بين 5 و8 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 4.5 و6.5 جنيه.
اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 15 و19 جنيهًا.
الجوافة بين 5 و7 جنيهات.
الموز البلدي بين 5.5 و6.5 جنيه.
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