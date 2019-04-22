كيلو البصل بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

كتبت- منار الرخ:

استقرت أسعار الطماطم والكوسة والبطاطس والخيار البلدي والجوافة في سوق العبور اليوم الاثنين، مقارنة بأسعارهم أمس.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.25 جنيه و6 جنيهات، وسعر كيلو الكوسة بين 3 و6 جنيهات، وسعر كيلو الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

واستقرت اسعار البصل والباذنجان والفلفل الرومي البلدي، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4.25 جنيه و6 جنيهات.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 3 و 6 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 و 13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جينهات.

البسلة بين 7 و 10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4.5 و6.5 جنيه.

اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 15 و19 جنيهًا.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 5.5 و6.5 جنيه.