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    كيلو البصل بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

    12:18 م الإثنين 22 أبريل 2019
    كيلو البصل بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

    أسعار الخضروات والفاكهة

    كتبت- منار الرخ:

    استقرت أسعار الطماطم والكوسة والبطاطس والخيار البلدي والجوافة في سوق العبور اليوم الاثنين، مقارنة بأسعارهم أمس.

    وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.25 جنيه و6 جنيهات، وسعر كيلو الكوسة بين 3 و6 جنيهات، وسعر كيلو الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

    واستقرت اسعار البصل والباذنجان والفلفل الرومي البلدي، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه.

    البطاطس بين 4.25 جنيه و6 جنيهات.

    البصل بين 3 و6 جنيهات.

    الكوسة بين 3 و 6 جنيهات.

    الفاصوليا بين 7 و 13 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    الفلفل الرومي البلدي بين 6 و10 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

    الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 4 و6 جينهات.

    البسلة بين 7 و 10 جنيهات.

    القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

    البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

    البرتقال أبو سرة بين 4.5 و6.5 جنيه.

    اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.

    الليمون البلدي بين 15 و19 جنيهًا.

    الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

    الموز البلدي بين 5.5 و6.5 جنيه.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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