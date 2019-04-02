ميرفت حطبة تفتتح فرع بونتريمولي الإسكندرية بعد تطويره

كتبت- شيماء حفظي:

افتتحت ميرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق اليوم الثلاثاء، فرع "بونتريمولي" بالإسكندرية، التابع لشركة بيوت الأزياء الراقية بعد تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقالت حطبة، إنه تم تطوير الفرع بمساحة 490 متر مربع، بالمشاركة مع شركة سي مور للتنمية وإدارة المشروعات لمدة 9 سنوات بقيمة 4.250 مليون جنيه بخلاف قيمة بضاعة وعائد مشاركة سنوي بقيمة 780 ألف جنيه بمتوسط زيادة سنوية 12.5%.

ومعارض بونتريمولي، التابعة للشركة، تم إنشاؤها منذ أكثر من 80 عاما وتعمل في الموبيليا.

وتمتلك شركة بيوت الأزياء الراقية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال، العلامات التجارية "هانو وبنزايون وبونتريمولي".