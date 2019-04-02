الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى له في 3 أسابيع

القاهرة- وكالات:

تراجع الدولار الاسترالي 0.5 نقطة مئوية، اليوم الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على تحذير من البنك المركزي بشأن سلامة الاقتصاد العالمي، في حين ارتفع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في ثلاث أسابيع، بحسب وكالة رويترز.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، 0.3 % إلى 97.430 وهو أعلى مستوى في ثلاثة اسابيع.

وأبقى بنك الاحتياطي الاسترالي أسعار الفائدة دون تغيير متفاديا نبرة التيسير النقدي الصريحة التي تبنتها بنوك مركزية أخرى لكن المتعاملين اعتبروا بيان سياسة البنك في غير صالح العملة، وفقًا للوكالة.

وتراجع الدولار الاسترالي 0.6 % إلى 0.7072 دولار أمريكي.

وتراجع اليورو، المتأثر أيضًا بنبرة التيسير للبنك المركزي الأوروبي، 0.2% إلى 1.1196 دولار في لندن، اليوم الثلاثاء، وهو أقل مستوى منذ مارس الماضي، مع صعود الدولار الأمريكي.

وهبط الجنيه الاسترليني 0.5 نقطة مئوية بعد أن رفض المشرعون البريطانيون 4 مقترحات بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قبل 10 أيام من الموعد المحدد للانفصال.

وهبط الاسترليني إلى 1.3044 دولار و85.84 بنس لليورو.



