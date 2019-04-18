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    الدولار يختتم تعاملات الأسبوع على انخفاض جديد أمام الجنيه

    06:17 م الخميس 18 أبريل 2019
    الدولار يختتم تعاملات الأسبوع على انخفاض جديد أمام الجنيه

    الدولار

    القاهرة- مصراوي

    أظهرت بيانات البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 7 قروش خلال تعاملات اليوم الخميس.

    وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك، بنهاية تعاملات اليوم، 17.24 جنيه للبيع، و17.14 جنيه للشراء، مقابل 17.31 جنيه للبيع و17.21 جنيه بالأمس، وفقا للبنك المركزي.

    وسجل سعر صرف الدولار في بنوك بنك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي الدولي والتعمير والإسكان والبركة ومصرف أبوظبي الإسلامي 17.25 جنيه للبيع و17.15 جنيه للشراء.

    وبلغ سعر صرف الدولار في بنوك التجاري الدولي والإسكندرية وقناة السويس وكريدي أجريكول 17.24 جنيه للبيع و17.14 جنيه للشراء.

    أسعار الدولار البنك المركزي الجنيه المصري

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