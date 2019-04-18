موظفو "التنظيم والإدارة" يتفقدون المقر الجديد للجهاز بالعاصمة الإدارية

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان اليوم الخميس، إن 190 موظفا من الجهاز بقيادة إبراهيم أمين معاون رئيس الجهاز زاروا اليوم العاضمة الإدارية الجديدة، وتفقدوا مبنى الجهاز بها، والحي الحكومي.

وأضاف الجهاز أن هذه زيارة هذه المجموعة من موظفي الجهاز للعاصمة الإدارية تأتي ضمن 5 مجموعات تم تقسيم موظفي الجهاز إليها لزيارة العاصمة الإدارية، وتفقد المقر الجديد للجهاز، والمقام على مساحة 2500 متر مربع، ويتكون من 7 أدوار، بالإضافة إلى دورين "جراج".

وذكر أن هذه الزيارات تأتي وفقا لتوجيهات صالح الشيخ رئيس الجهاز، ومن المقرر أن يتوالى تنظيم جولات بالعاصمة الجديدة لباقي مجموعات الموظفين خلال شهر أبريل الجاري.

وفقا للبيان، أعرب العاملون الزائرون عن سعادتهم بالمبنى الجديد للجهاز وتصميمه "الذي يتسم بالمرونة والمساحات الواسعة للمكاتب بشكل يسهم في توفير جو جيد جدا للعمل.. متطلعين للعمل في هذا الصرح المتميز".

وقال الجهاز إن العاملين أشادوا بمشروع العاصمة الإدارية، ووصفوه بأنه "نقلة حضارية ونوعية تسهم في تيسير العمل في مؤسسات الجهاز الإداري للدولة".