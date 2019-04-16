الصناعة: نستهدف جعل منتجات وخدمات مصر معيارا عالميا للجودة

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إنه من الضروري العمل على الارتقاء بالقدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القومي لتصبح مصر بمنتجاتها وخدماتها معيارا عالميا للجودة والاتقان طبقا للنظم والمعايير الدولية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وأضاف نصار، خلال كلمته بافتتاح فعاليات المؤتمر القومي الرابع للجودة "الجودة والمستقبل" والذي عقد تحت عنوان "الجودة واستراتيجية مصر 2030، وألقاه نيابة عنه أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة، أن رؤية مصر 2030 ترتكز على خلق اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة والاستفادة من عبقرية المكان والعنصر البشري لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة الشعب المصري.

وأشار الوزير إلى أن تطور نظم التصنيع واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة وظهور الشركات متعددة الجنسيات وتقدم نظم الاتصال جعلت العالم سوقا واحدة أمام الشركات المنتجة للسلع والخدمات وساهمت في زيادة حدة المنافسة بين الشركات بالأسواق العالمية.

وقال نصار إن جودة الإنتاج تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتؤثر ايجابا على برامج التنمية البشرية للعاملين في الشركات إلى جانب النهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمع والدولة بصفة عامة.

وأشار إلى أهمية تحقيق الجودة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره قاطرة الاقتصاد القومي وتسهم في زيادة معدلات الانتاج وتوفير فرص العمل للشباب.