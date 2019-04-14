البورصة تتراجع بنهاية تعاملات الأحد وسط ضغط من مبيعات محلية

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، مع اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% بنهاية التعاملات إلى مستوى 15069 نقطة.

بينما ارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.55%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.49%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين خلال تعاملات اليوم صافي بيع بقيمة 22.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 12 مليون جنيه، و10.8 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 استقر دون تغير بنهاية تعاملات الخميس الماضي عند مستوى 15106 نقاط، وسط اتجاه المستثمرين الأجانب والعرب للشراء، والمصريين للبيع.