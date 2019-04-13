أسعار الذهب تتراجع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم



كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا جديدًا خلال تعاملات، اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام، شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم جنيهًا واحدًا إلى مستوى 625 جنيها، مقابل 626 جنيها بالأمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 535 جنيها، وعيار 24 إلى 717 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5000 جنيه.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب أمس الجمعة، بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أكبر هبوط ليوم واحد في أسبوعين، مع انحسار تأثير تراجع الدولار أمام مكاسب الأسهم في بورصة وول ستريت،

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1290.71 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.شهرا البالغ 1204 دولارات للأوقية مع تراجع الدولار.