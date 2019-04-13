وزيرة الاستثمار: نعتمد على خطة بين القطاعين العام والخاص لتحسين الخدمات

كتب- مصطفى عيد:

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزارة اعتمدت على خطة شاملة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين جودة الخدمات المتاحة في البلاد مع مجموعة من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات.

وقالت خلال جلسة حول الاستثمارات الخاصة لصالح أهداف التنمية المستدامة، وذلك ضمن فاعليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن، إن مصر قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي هيئت بيئة أفضل للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية.

وقال بيان من الوزرة إن المشاركين في الجلسة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة، أكدوا على أهمية تفعيل دور المؤسسات الدولية في دعم الدول النامية في تحقيق مستهدفات التنمية.

وأشار المشاركون إلى أن الدول المانحة عليها مسؤولية كبيرة في مساندة جهود التنمية من خلال توفير الخبرات الفنية والتكنولوجيا التي من شأنها تيسير الحصول على نتائج ايجابية.

وتعهد صندوق النقد والبنك الدوليين والأمم المتحدة بدعم الدول النامية في تحقيق مستهدفات التنمية والمشاركة بالأدوات التمويلية المبتكرة، بحسب البيان.

وقال سحر نصر إن مصر تعمل خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي على تدعيم التكامل الإقليمي لدول القارة، وإشراك القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات التي تساهم في تحقيق مستهدفات التنمية بالمشاركة مع الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، منها في مجال الطاقة المتجددة.

وأوضحت نصر، أن مصر تعمل على زيادة الاستثمارات في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل في أفريقيا، مع التحول الرقمي في القارة.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر والقيادة السياسية على دعم مبادرات التنمية وخاصة في القطاعات ذات الأولوية والبنية الاساسية والصحة والتعليم.