سوق المحمول والإنترنت يفقد 1.1 مليون عميل في يناير

كتب- محمد علاء الدين:

تراجع عدد مشتركي المحمول والإنترنت في مصر بنحو 1.150 مليون عميل خلال شهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر العام الماضي، وفقًا لما ذكره تقرير حديث صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفقد سوق المحمول نحو 350 ألف مشترك خلال شهر يناير الماضي، ليتراجع عدد مشتركي المحمول من 93.78 مليون في ديسمبر الماضي ليصل إلى 93.4 مليون مشترك في يناير الماضي، بحسب التقرير للتقرير.

ولم يشمل تقرير وزارة الاتصالات عدد مشتركي خدمات المحمول بالشركة المصرية للاتصالات والتي قد بدأت تقديم خدماتها كمشغل للمحمول في سبتمبر من عام 2017 بعد حصولها على رخصة تقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول في سبتمبر 2016.

وبحسب التقرير فقد سوق الإنترنت 800 ألف مشترك خلال شهر يناير الماضي، ليتراجع إجمالي عدد مشتركي خدمات الإنترنت إلى 43.85 مليون مشترك مقابل 44.7 مليون مشترك في ديسمبر من عام 2018.

وتراجع عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول بنسبة 2.6% خلال شهر يناير الماضي، ليفقد نحو 900 ألف مستخدم خلال شهر واحد.

وأظهر التقرير انخفاض في عدد مستخدمي الإنترنت عبر أجهزة USB Modem بنسبة 2 % في يناير الماضي ليسجل 3.15 مليون مستخدم مقابل 3.21 مليون مستخدم في ديسمبر من عام 2018.

وارتفع عدد مستخدمي الإنترنت الأرضي ADSL بنسبة 1.25% ليسجل 6.62 مليون مستخدم بنهاية يناير الماضي، مقابل 6.53 مليون مستخدم في ديسمبر لعام 2018.

من جانب آخر أظهر تقرير وزارة الاتصالات زيادة في عدد مستخدمي الهاتف الثابت بنسبة 3.6 % خلال يناير الماضي ليسجل 8.1 مليون مستخدم مقابل 7.87 مليون مستخدم في ديسمبر 2018.