الاستثمار: مؤسسة التمويل الدولية توسع نشاطها بمصر الفترة المقبلة

كتب- مصطفى عيد:

قالت ستيفاني فون فريدبرج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، إن المؤسسة ستعمل على توسيع نشاطها في مصر خلال المرحلة المقبلة، لدعم قطاعات النقل والطاقة المتجددة وريادة الأعمال، بحسب بيان وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الجمعة.

جاء ذلك خلال لقاء فريدبرج، مع سحر نصر وزيرة الاستثمار على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن.

وأوضحت فريدبرج، أن المؤسسة استثمرت في أفريقيا والشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة ما يزيد على 165 مليون دولار في عدة شركات ناشئة وصناديق ومسرّعات أعمال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستثمرت المؤسسة في مصر، في مسرع الأعمال "Flat6Labs"، وأيضًا فى صندوق الاستثمار ألجبرا فنشرز وتسعى المؤسسة إلى ترسيخ بيئة داعمة للشركات الناشئة، التي يمكن أن تحدثُ فرقا إيجابيا كبيرا في حياة الناس فى المنطقة، بحسب مسؤولة المؤسسة.

وقالت الوزيرة سحر نصر، إن مؤسسة التمويل الدولية لها دور كبير في دعم عدد من المشروعات الكبرى في مصر، مثل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان في أسوان، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية بالشرق الأوسط.

وأشارت إلى حرص المؤسسات الدولية على دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال وخلق فرص عمل للشباب، حيث بلغت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر خلال السنة المالية "2017- 2018"، التي حققت رقما قياسيا بلغ 1.2 مليار دولار (بما فى ذلك صناديق الاستثمار المجمعة من مستثمرين آخرين) وساهمت في دعم قطاع البنوك والبنية الأساسية والإنشاءات والأعمال الزراعية والصناعات فى مصر.

وأكدت الوزيرة، أن مصر تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية، خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والنقل التشاركي.

وأضافت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة يرتكز على تعزيز تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين البنية الاساسية وتوفير بيئة مواتية للعمال، وتعزيز الوصول إلى تمويل