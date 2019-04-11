"نصار" يفتتح مصنعا لمنتجات التعبئة والتغليف باستثمارات 23 مليون يورو

"التجارة الداخلية" تطرح 10 فرص على المستثمرين في الربع الثاني من 2019

القاهرة – مصراوي:

افتتح عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مصنع شركة هوتاماكي الفنلندية للتغليف المرن بمنطقة بولاريس الصناعية بـ 6 أكتوبر باستثمارات مصرية فنلندية تبلغ 23 مليون يورو، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وقال الوزير إن المصنع الجديد مقام على مساحة 37 ألف متر مربع ويوفر 250 فرصة عمل جديدة ويستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من مواد التعبئة والتغليف والتصدير للأسواق الإفريقية والأوروبية وأسواق الدول العربية.

وأشار الوزير، إلى أن المصنع يستهدف تحقيق معدلات إنتاج تبلغ 20 مليون يورو سنويا تخصص 50% منها للتصدير و50% للسوق المحلي، بحسب البيان.

وقال نصار، إن المصنع الجديد يمثل إضافة هامة للصناعة المصرية ويأتي متوافقا مع توجهات الوزارة خاصة فيما يتعلق بجلب التكنولوجيات الحديثة في التصنيع إلى الصناعة المصرية بما يسهم في الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصرى في السوقين المحلي والخارجي.

وأشار إلى أن مصر ستستضيف نهاية العام الجاري أحد أكبر المعارض الدولية المتخصصة في مجال التعبئة والتغليف وهو معرض " باك بروسيس" وذلك بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف الألمانية.

وقال أولّي كوبونين، نائب رئيس شركة هوتاماكي للتغليف المرن، خلال الافتتاح، إن مصنع هوتاماكى الجديد يعد مشروعًا مشتركًا بين هوتاماكي العالمية بنسبة 75% والشريك المصرى بنسبة 25%.

وأضاف أن الشركة تسهم بنحو 17 مليون يورو في استثمارات المشروع الذي يستهدف جعل مصر مركزًا إقليمياً للتصدير إلى أسواق دول الكوميسا وأسواق الدول الأوروبية

وقال المهندس أيمن قرة، الشريك المصرى بالمشروع إن الشراكة مع الشركة الفنلندية تمتد لأكثر من 18 عامًا حيث وفرت الشركة برامج للتدريب ونقلالتكنولوجيات والخبرات الصناعية والإدارية الحديثة كما شارك الجانب المصرى في تطبيق هذه النظم بحرفية عالية وهو ما ساهم في تحقيق أعلى جودة عالمية بسعر تنافسى."

وأضاف المهندس نادر نبيل، مدير عام مصنع هوتاماكي للتغليف المرن أن شركة هوتاماكي تعمل في ثلاثة مجالات رئيسية تشمل خدمات المواد الغذائية حيث تتضمن الأكواب والأطباق الورقية لتداول المنتجات الغذائية في مطاعم الوجبات السريعة والكافيهات، والتغليف المرن ويشمل تغليف مبتكر بمستوى عال من الجودة ووضع العلامات التجارية للمواد الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى المنتجات المنزلية والصحية، والأدوية، وتشمل التغليف بالفيبر المعاد تدويره.

وأشار الى ان الشركة تمتلك 78 مصنعًا و24 مكتبًا متخصصًا في المبيعات فقط في 34 دولة، ويعمل بها 17,700موظف، مشيراً إلى أن صافى مبيعات هوتاماكي بلغ العام الماضى 3,1 مليار يورو.