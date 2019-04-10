المالية: تحديث الملف الوظيفي إلكترونيا يحافظ على المال العام

القاهرة – مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان اليوم الأربعاء، إن وزارة المالية، أشادت بالجهود المبذولة في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية في الجهات التابعة للوزارة والجامعات.

وأضاف الجهاز أن وزارة المالية ذكرت في خطاب للجهاز، أن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا، سيسهم في الحفاظ على المال العام وتحقيق المزيد من الانضباط المالي لما يتم صرفه من مستحقات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأشادت المالية، في بيانها، بجهود التنظيم والإدارة في تحديث الملف الوظيفي وأسندت له وضع ضوابط صرف حافز التحديث.

وطالبت الوزارة الجهاز بوضع ضوابط حاكمة لاستحقاق صرف حافز للموظفين القائمين على تحديث ملفات البيانات الوظيفية في كل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، بشكل يكفل سرعة الإنجاز والتحديث المستمر للملف الوظيفي، على أن يكون استحقاق المستفيدين بدءا من تاريخ إقرار الحافز في جلسة مجلس الوزراء والتى عقدت في 17 أكتوبر 2018 ، أو تاريخ تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالوحدة أيهما أحدث .