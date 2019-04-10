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    أسعار الذهب تتراجع عالميا بسبب قوة الدولار

    11:48 ص الأربعاء 10 أبريل 2019
    أسعار الذهب تتراجع عالميا بسبب قوة الدولار

    الدهب

    القاهرة- وكالات:

    انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار لكن المعدن الأصفر ظل قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة مع هبوط الأسهم نتيجة مخاوف بشأن النمو العالمي والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، بسحب وكالة رويترز.

    ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1302.36 دولار للأوقية بحلول الساعة 0518 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أعلى مستوى منذ مارس الماضي عند 1306.09 دولار في الجلسة السابقة.

    وفقد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% ليهبط إلى 1306 دولارات للأوقية.

    وفيما صعد الدولار قليلا أمام منافسيه الرئيسيين، أبقى تراجع الأسهم الآسيوية عن أعلى مستوياتها في 8 أشهر الذهب فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند 1300 دولار.

    وهدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بفرض رسوم على منتجات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 11 مليار دولار ليفتح جبهة جديدة في حربه التجارية العالمية، وفقا للوكالة.

    وتفاقم قلق المستثمرين بفعل خفض صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، توقعات النمو الاقتصادي العالمي للعام 2019 وحذر من تباطؤ أكبر للنمو.

    ويُستخدم الذهب كاستثمار آمن نسبيا خلال فترات الضبابية السياسية والمالية.

    وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين نحو 0.3% إلى 889.55 دولار للأوقية.

    وكان قد لامس أعلى مستوى منذ مايو من العام الماضي عند 914.74 دولار، الاثنين الماضي.

    واستقر البلاديوم عند 1388.75 دولار للأوقية، بينما نزلت الفضة 0.2% إلى 15.18 دولار.

    أسعار الذهب الدولار الولايات المتحدة أوروبا

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