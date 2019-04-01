مشتريات العرب والأجانب تصعد بالبورصة 1.4% بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.47% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 14954 نقطة.

بينما تراجع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب خلال جلسة اليوم صافي شراء بنحو 12.6 مليون جنيه و37.7 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بنحو 50.3 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.49% بنهاية تعاملات الأحد عند مستوى 14737 نقطة، مدفوعا بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.