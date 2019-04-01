التخطيط تبدأ تدريب 1200 موظف من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى

القاهرة- مصراوي:

بدأت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تدريب المجموعة الأولى من البرنامج التدريبي "المسؤول الحكومي المحترف" بمقر الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، بحسب بيان للوزراة، اليوم الاثنين.

ويستهدف هذا البرنامج موظفي وزارات التخطيط، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة، والتنمية المحلية، والنيابة العامة، والمراكز التكنولوجية بمحافظتى القاهرة والجيزة، بحسب البيان.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن البرنامج التدريبي "المسؤول الحكومي المحترف"، يستهدف عدد 1200 متدرب من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية بالجهات الحكومية التي لها تعامل مباشر مع الجمهور بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية وذلك كمرحلة أولى.

ويهدف البرنامج إلى وضع أسس ومعايير ثابتة وواضحة لمظهر وسلوك الموظف العام، والوصول بالمتدرب إلى مستوى عالٍ من الكفاءة، مع المساهمة في التغيير الإيجابي للمتدرب، وتطوير الفكر الاستراتيجي والمهارات القيادية والشخصية لموظفى الجهاز الإداري للدولة، بحسب السعيد.

وقالت غادة لبيب، نائبة وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، إن المجموعة الأولى من المتدربين مقسمة إلي حوالى 200 متدرب يتم تدريبهم لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة على مجموعة من الحزم التدريبية والموضوعات المختلفة والتي تشمل القانون، والقيادة، والإدارة العامة، والاتصال والتواصل، وإدارة التغيير، وإدارة الأزمات، وبناء فرق العمل.

وأضافت لبيب أنه يعقب فترة الثلاثة أسابيع، عودة المتدربين إلى مقار عملهم بهدف التطبيق العملي للمواد التدريبية وذلك لمدة ثلاثة أسابيع أيضا، ثم الرجوع مرة آخرى لاستكمال أعمال التدريب لمدة ثلاثة أسابيع متتالية والرجوع للعمل بعدها للتطبيق وهكذا حتى انتهاء مدة التدريب والتى تصل إلى 54 يوم تدريبي.

وأشارت لبيب، إلى أن منهجية التدريب تعتمد على محاضرات مجمعة، ورش عمل، حالات عملية، وزيارات ميدانية مع إتاحة عدد من اللقاءات مع متخذي القرار.

وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اطلقت البرنامج التدريبي "المسئول الحكومي المحترف" ووضعت شروط الالتحاق بالبرنامج والبدء في تلقي الترشيحات من الجهات المختلفة فى فبراير الماضي.