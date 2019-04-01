  • عاجل:أول إجراء حكومي لتنفيذ تكليف الرئيس بزيادة المعاشات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    قمة تونس الجولان سورية امتحان أولى ثانوي القمة 117 علاوات أصحاب المعاشات محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    ارتفاع الكوسة والقلقاس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

    11:44 ص الإثنين 01 أبريل 2019
    ارتفاع الكوسة والقلقاس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

    أسعار الخضروات والفاكهة

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفعت أسعار الكوسة والقلقاس بين 50 قرشًا وجنيهين، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها، أمس .

    وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 3 و6 جنيهات، وسعر كيلو القلقاس بين 8 جنيهات و12 جنيهًا،وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين جنيهين و5.5 جنيه.

    البطاطس بين 4.5 و6.75 جنيه.

    البصل بين 4.25 و6.25 جنيه.

    الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

    الفاصوليا بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

    الباذنجان البلدي بين 6 و7.5 جنيه.

    الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات، و12جنيهًا.

    الفلفل الحامي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

    الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

    البسلة بين 7 جنيهات و10 جنيهات.

    القلقاس بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

    البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

    البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات.

    اليوسفي بين 3.5 و7.5 جنيه.

    الليمون البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

    الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

    الرمان بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

    الموز البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

    أسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور أسعار الكوسة القلقاس

    الخبر التالى:

    ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان