ارتفاع الكوسة والقلقاس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الكوسة والقلقاس بين 50 قرشًا وجنيهين، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها، أمس .

وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 3 و6 جنيهات، وسعر كيلو القلقاس بين 8 جنيهات و12 جنيهًا،وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4.5 و6.75 جنيه.

البصل بين 4.25 و6.25 جنيه.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 6 و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات، و12جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

البسلة بين 7 جنيهات و10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات.

اليوسفي بين 3.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الرمان بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الموز البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.