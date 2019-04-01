ارتفاع الكوسة والقلقاس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الكوسة والقلقاس بين 50 قرشًا وجنيهين، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها، أمس .
وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 3 و6 جنيهات، وسعر كيلو القلقاس بين 8 جنيهات و12 جنيهًا،وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين جنيهين و5.5 جنيه.
البطاطس بين 4.5 و6.75 جنيه.
البصل بين 4.25 و6.25 جنيه.
الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.
الباذنجان البلدي بين 6 و7.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات، و12جنيهًا.
الفلفل الحامي البلدي بين 6 و8 جنيهات.
الملوخية بين 6 و8 جنيهات.
الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.
البسلة بين 7 جنيهات و10 جنيهات.
القلقاس بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات.
اليوسفي بين 3.5 و7.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.
الجوافة بين 5 و7 جنيهات.
الرمان بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
الموز البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.
-
296
-
274
-
246
-
205
-
198
-
151
-
112
-
107
-
92
-
66