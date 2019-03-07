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    البورصة تصعد مع بداية تعاملات الخميس

    10:50 ص الخميس 07 مارس 2019
    البورصة تصعد مع بداية تعاملات الخميس

    البورصة

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.28% مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 14678 نقطة.

    كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.15%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.17%.

    وارتفع أيضًا مؤشر EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية التعاملات بنسبة 0.36%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.6% إلى مستوى 14643 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.

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