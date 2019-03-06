احتياطي النقد الأجنبي لمصر يسجل أكبر زيادة شهرية في عام (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

أظهرت بيانات البنك المركزي، تسجيل احتياطي النقد الأجنبي أكبر زيادة شهرية في عام خلال فبراير الماضي بقيمة 1.4 مليار دولار مقارنة بشهر يناير، ليصل إلى نحو 44.1 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.

وحصلت مصر على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار خلال الشهر الماضي، كما أصدرت وزارة المالية سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في نفس الشهر.

وكانت الاحتياطيات الأجنبية ترتفع منذ أبرمت الحكومة اتفاقا على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، قبل أن تنخفض في ديسمبر الماضي بنحو 1.963 مليار دولار مقارنة بنوفمبر، ثم عاودت الصعود في يناير بشكل طفيف بقيمة 67 مليون دولار.

ويرصد مصراوي خلال الإنفوجراف التالي تطور رصيد احتياطي النقد الأجنبي خلال العام الأخير، بحسب بيانات البنك المركزي.