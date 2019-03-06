"She can".. قمة رائدات الأعمال في مصر لعرض التجارب الناجحة

كتبت- ياسمين سليم:

تتطلع مؤسسة Entreprenelle المعنية بتدريب وتثقيف السيدات، لجمع 5 آلاف سيدة للمشاركة في الحدث الذي تنظمه يوم الجمعة المقبل تحت اسم "She can" لرائدات الأعمال في مصر، بحسب ما قالته رانيا أيمن، مؤسسة والمدير التنفيذي لشركة Entreprenelle، لمصراوي.

وتنظم المؤسسة حدث "She can" منذ 3 سنوات، وتعمل من خلاله على جمع أكبر عدد من رائدات الأعمال لعرض تجاربهن في تكوين عملهن الخاص.

وقالت رانيا إن شعار "She can" هذا العام "هو النجاح بعد الفشل"، من خلال عرض تجارب لكثير من السيدات اللاتي فشلن في أعمالهن ثم بعد ذلك حققن نجاحًا ملحوظًا.

"الهدف من الإيفنت أن في ناس تتكلم عن قصص ناجحها بعد الفشل، وكمان هيكون في ورش عمل وجلسات توجيه واستشارات للسيدات المقبلين على تنفيذ مشروع"، بحسب ما ذكرته رانيا.

وأضافت أن الحدث سيضم مستثمرين يمكن للسيدات المشاركات فيه أن يعرضن أفكارهن والدخول في شراكة معهم.

كما يضم "She can" معرضًا للشركات التي عملت من قبل مع Entreprenelle على تنفيذ أفكارها وتطويرها وجعلها مستقرة.

وتقول رانيا إن مؤسسة Entreprenelle ساعدت نحو 50 ألف سيدة بـ 10 محافظات في مصر، خلال 3 سنوات لتنفيذ مشاريعهم الخاصة.

وبحسب رانيا فإن المؤسسة التي أسستها منذ 3 سنوات تعمل على مساعدة السيدات في تنفيذ مشاريعهم الخاصة، بداية من العمل على الفكرة حتى تصبح هذه المشروعات مربحة ومستقرة.

كما تهدف المؤسسة لسد الفجوة بين الجنسين اقتصاديًا من خلال تثقيف وتدريب وربط السيدات بكل الموارد التي تحتاجها.

تقول رانيا "بنبدأ مع الستات من أول لما يكون مشروعهم مجرد فكرة، ونستمر معاهم على عدة مراحل هي الوعي والتعليم وتوفير الموارد لحد التمكين الاقتصادي".

وبحسب رانيا فإن المؤسسة تعمل على تعليم السيدات كيف يبدأن أعمالهن الخاصة وطريقة الترويح لهذا العمل، وكيف يجذبن استثمار وتستمر معهن حتى يصبح هذا العمل علامة مسجلة باسمهن.

وتعمل Entreprenelle مع السيدات من خلال 6 برامج معنية بالأزياء والحرف اليدوية والسياحة والتكنولوجيا.

وخلال 3 سنوات استطاعت المؤسسة مساعدة العديد من السيدات، حتى نجحن في تنفيذ مشاريعهن الخاصة، بحسب رانيا.

"عندنا بنت قررت أنها تستفيد من الملح الصخري في سيوة وتعمل منه منتجات وقدرنا نساعدها لحد ما اتعاقدت مع فندق هيلتون، وحاليًا بتنفذ منتجات محفور عليها العلامة التجارية للفندق الشهير"، تشرح رانيا.

وتضيف "كمان في سيدة تانية بتصنع أكلات من الشوفان، وكان عندها مشكلة في تغليف منتجاتها ساعدناها ووصلنا بيها أنها اتعاقدت مع كارفور لبيع منتجاتها فيه".

وبحسب رانيا فإن أكثر البرامج التي تلقى إقبالًا لديهم هي التي لها علاقة بالأزياء والحرف اليدوية.

وتقول إن بعض المشاريع التي ساعدتها المؤسسة مالكوها لا يزالون في المدرسة، "بنات صغيرة عندهم فكرة مشروع وأحنا ساعدناهم يكبروها"، حسب قولها.