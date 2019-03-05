التصديري الأمريكي: فرص كبيرة لتصدير فول الصويا لمصر مع نمو صناعة الدواجن

كتبت- دينا خالد:

قال جيم ستر، الرئيس التنفيذي للمجلس التصديري الأمريكي لفول الصويا، إن صناعة الدواجن تنمو بشكل كبير في مصر مما يجعل السوق المصري ساحة كبيرة لأعضاء المجلس كمصدرين لفول الصويا الأمريكي.

وأضاف ستر، خلال مؤتمر المجلس التصديري الأمريكي لفول الصويا، في القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن فول الصويا يدخل في كثير من الصناعات كعلف للدواجن والأسماك والأبقار وصناعة الزيوت.

وتحتل مصر المرتبة السادسة ضمن أكبر الدول المستوردة لفول الصويا الأمريكي في العالم، حيث استوردت مصر خلال العام المالي الماضي نحو 2 مليون طن متري من إجمالي 70 مليون طن صدرتها الولايات المتحدة من فول الصويا، وفقا لستر.

ويبلغ إنتاج الولايات المتحدة من فول الصويا نحو 125 مليون طن متري تستهلك منه نحو 40% للسوق المحلي في أمريكا، ويتم تصدير الباقي.

ويبلغ عدد البلدان التي تستورد فول الصويا من الولايات المتحدة نحو 70 دولة، وتحتل الصين المرتبة الأولى.

ويرى ستر أن مصر سوق مناسب لتسويق فول الصويا، حيث يعد استهلاك مصر من الدواجن مرتفعا للغاية وبالتالي تحتاج الصويا كعلف للدواجن، كما أن مصر مهتمة بالاستزراع السمكي وخصوصا البلطي الذي يتناول كميات كبيرة من فول الصويا، بحسب ما قال في مؤتمر اليوم.

وأشار ستر إلى أن موقع مصر المتميز يؤهلها إلى أن تكون مركزا تجاريا وصناعيا لفول الصويا، فمن الممكن استخراج الزيوت أو الألبان من الصويا وتصديرها لدول قريبة منها.

وذكر ستر أن مصر تمتلك مصانع زيوت عالمية، ومن الممكن أن تعمل هذه المصانع في استخراج زيوت الصويا.