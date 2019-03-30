بعد زيادة سعر الكتكوت.. توقعات بارتفاع أسعار الدواجن مع دخول رمضان

كتبت- شيرين صلاح ومنار الرخ:

توقع عدد من منتجي وتجار الدواجن، ارتفاع أسعار الدواجن مع دخول شهر رمضان، خاصة مع الزيادة الكبيرة في سعر الكتكوت خلال الفترة الأخيرة، ليصل حاليا إلى 10.5 جنيه.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن من المتوقع ارتفاع أسعار الدواجن بنحو 20% مع دخول شهر رمضان.

ويصل سعر كيلو الدواجن من إنتاج المزارع حاليًا إلى 25 جنيهًا، ليسجل 29 و30 جنيهًا عند بيعه للمستهلكين، بحسب عبد العزيز السيد.

ويري السيد، أن ارتفاع أسعار الدواجن "أمر طبيعي" بعد زيادة أسعار الكتاكيت إلى 10.5 جنيه حاليا.

وتابع السيد، أن هناك زيادة كبيرة في سعر الكتكوت خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل السعر إلى 10.5 جنيه، مقابل جنيهين أو أقل منذ ثلاثة أشهر.

"في أول أيام شهر رمضان أسعار الدواجن سترتفع ثم تعود إلى معدلها الطبيعي في منتصف الشهر إلى أن تصل إلى أدني مستوى لها مع دخول عيد الفطر"، بحسب قول السيد.

وأرجع نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ارتفاع أسعار الكتاكيت إلى زيادة الطلب على الشراء خلال الفترة الحالية.

وقال درويش لمصراوي: "الفترة دي من كل عام منتجي الدواجن بيزودوا إنتاج مزارعهم بالكتاكيت، استعداداً لشهر رمضان لزيادة الطلب على الشراء خلال الشهر".

وذكر عبد العزيز السيد، أن الشعبة تسعى إلى توفير الدواجن بأسعار مخفضة في معارض "أهلا رمضان" بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك لتوفير بروتين جيد للمواطن طوال الشهر المبارك.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، حيث لا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

ويصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة حاليا إلى 33.5 جنيه، ليتراوح عند بيعها للمستهلكين بين 37 و39 جنيهًا.