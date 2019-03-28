"كريم".. من أين جاء مؤسسو الشركة بهذا الاسم؟

القاهرة- مصراوي:

أظهر مقطع فيديو مع مؤسسي شركة كريم لخدمات النقل الذكي، عن سبب اختيارهم لهذا الاسم، ليطلقوه على شركتهم التي تأسست عام 2012، كشركة ناشئة في دبي.

وأعلنت شركة أوبر يوم الثلاثاء الماضي، عن توقيعها اتفاقية للاستحواذ على كريم، بقيمة تبلغ 3.1 مليار دولار.

وتأسست كريم على يد الباكستاني، مدثر شيخة، و السويدي، ماغنس أولسن، ثم انضم لهما، السعودي، عبدالله إلياس.

وقال إلياس، إن الشركة تأسست في شهر رمضان، وأن تسمية الشركة باسم "كريم" جاءت تيمنًا بالشهر الفضيل.

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