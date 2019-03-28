انخفاض البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشا خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه أمس الأربعاء في سوق العبور، ليتراوح بين 24 و26 جنيها.

كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق العبور ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 15 جنيها، ليتراوح بين 275 و325 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري بين 37 و43 جنيها، واستقر سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و80 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و170 جنيها.