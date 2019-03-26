المصرف المتحد يستعين ببيت خبرة ألماني لزيادة حصته بالتمويل متناهي الصغر

كتبت- منال المصري:

قرر المصرف المتحد الاستعانة بالشراكة مع مؤسسة سند ومعهد فرانكفورت للتمويل والإدارة، أحد أكبر بيوت الخبرة الألمانية، لتقديم الدعم الفني والاستشارات التقنية اللازمة لزيادة الشريحة السوقية للمصرف من حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وقال أشرف القاضي رئيس المصرف في بيان اليوم الثلاثاء، إنم الاستعانة بمؤسسة سند ومعهد فرانكفورت لوضع إطار عام لسياسات وأنظمة وبحوث السوق المصري، فضلا عن نقل تجارب الدول الناجحة في هذا المجال وعلى رأسها تجربة دولة الهند، وكذلك تدريب الكوادر من فريق العمل وتنمية قدراتهم حتى يتمكنوا من العمل وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأضاف أنه تم عقد عدد من جلسات وورش العمل وتم تفحص نظم العمل الحالية ووضع إجراءات عمل جديدة تتواكب مع التطور التكنولوجي والبنية التحتية للمصرف وتطويعها لخدمة أغراض التمويل متناهي الصغر، فضلا عن وضع حلول لبعض المشكلات خاصة بالتمويل واحتياجات هذه الفئة من المجتمع.

وكشف القاضي عن أن استراتيجية المصرف المتحد (2019-2021) تستهدف التوسع التدريجي وزيادة الحصة السوقية للمصرف في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالسوق المصري، وتقديم خدمات متخصصة لهذا القطاع والذي يمثل حجر الزاوية في تحقيق هدف استدامة النمو في مصر وفقا لرؤية 2030.

وبلغ حجم محفظة التمويل متناهي الصغر في مصر 15.6 مليار جنيه العام الماضي مقابل 7.5 مليار جنيه في عام 2017، وبعدد عملاء في هذا القطاع وصل إلى 2.9 مليون عميل، وتستحوذ المرأة على 52% من إجمالي التمويلات الممنوحة، وفقا للقاضي.

وقالت دانيلا بيكمان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة سند "إن المشاركة نحو تطوير وتدعيم نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر، حيث أن أحد الأهداف النهائية لمؤسسة سند هو تعزيز نجاح التمويل متناهي الصغر والتوظيف في منطقة الشرق الأوسط باستهداف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تعتبر أحد أهم أركان التنمية الاقتصادية في مصر".