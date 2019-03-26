أسعار الذهب عالمياً تهبط بعد أن سجل أعلى مستوياته خلال شهر

القاهرة- وكالات:

تراجع الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجل أعلى مستوياته في شهر خلال الجلسة السابقة، حيث نال تعاف طفيف في أسواق الأسهم وعوائد أدوات الخزانة الأمريكية من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0816 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.3% إلى 1317.46 دولار للأوقية بعد أن لامس ذروته منذ فبراير الماضي عند 1324.33 دولار في الجلسة السابقة.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1317.10 دولار للأوقية.

وقال جون شارما الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني، إنه رغم تنامي المخاوف، فلسنا متأكدين تماما أن ركودا سيقع لأن انعكاس منحنى العائد ينبغي أن يستمر لربع سنة كامل وليس ليوم أو يومين.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عن عائد أذون 3 أشهر الجمعة الماضية للمرة الأولى منذ 2007، مما أدى إلى انعكاس منحنى العائد وهو ما يُنظر إليه على نطاق واسع كمؤشر على ركود اقتصادي.

لكن عوائد سندات الخزانة الأمريكية 10 سنوات ارتفعت اليوم الثلاثاء، مما رفع الأسهم الآسيوية، وإن كانت التوقعات ما زالت غائمة حيث يعكف المستثمرون على تقييم فرص انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، وفقاً للوكالة.

وانخفض البلاديوم 0.6% في المعاملات الفورية إلى 1566 دولاراً للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته في أسبوعين عند 1532.56 دولار خلال الجلسة السابقة.

وهبطت الفضة 0.4% إلى 15.48 دولار، في حين نزل البلاتين 0.3% إلى 852.30 دولار للأوقية.