المالية تختتم دورة تدريبية لتنمية مهارات الصف الثاني من قيادات الوزارة

كتب- مصطفى عيد:

اختتمت وزارة المالية الدورة التدريبية التي نظمتها تحت عنوان "البرنامج المتقدم في القيادة التنفيذية لإعداد الجيل القادم من قادة وزارة المالية وبناء القدرات والمهارات القيادية" ضمن استراتيجية جديدة اعتمدها محمد معيط وزير المالية للتدريب، من خلال تنظيم مجموعة من الدورات رفيعة المستوى لتنمية مهارات كوادر الصف الثاني من قيادات الوزارة.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، في ختام الدورة التدريبية، إن الوزارة صممت برنامجا متقدما في القيادة التنفيذية، والذي سيتم تطبيقه على مدار عام كامل.

وأضاف كجوك أن البرنامج يتضمن مجموعة من المهارات المتقدمة في القيادة والإدارة الاستراتيجية وغيرها من المهام التي تقوم بها وزارة المالية، وذلك في إطار حرص الوزارة على ترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي بين العاملين.

وأوضح كجوك أنه تم انتقاء المشاركين في البرنامج التدريبي على أساس اجتيازهم لعدد من الاختبارات لتحديد احتياجات التدريب الأساسية لهم، على أن يقوم المتدربين قبل اجتيازهم لهذا البرنامج بإعداد مشاريع تطبيقية بحلول غير تقليدية وقابلة للتنفيذ لحل المشكلات الإدارية التي قد تواجه السياسة المالية ومجالات عمل وزارة المالية.

وذكرت نرمان الحيني رئيس وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية، أن مبادرة التخطيط الاستراتيجي التي تم تنفيذها بالوزارة تعد الأولى على مستوى الوزارات المصرية، حيث حرصت وزارة المالية علي وضع الخطة الاستراتيجية من قبل كوادرها، وبمشاركة الجميع من القيادات العليا نزولًا للقيادات الوسطى.

وأشارت إلى أن الملتقيات والبرامج التدريبية أكدت أهمية اللقاءات المباشرة بين قيادات الوزارة والعاملين بالهيكل الإداري للوزارة خاصة من كوادر الإدارة الوسطى وشباب الباحثين في القطاعات المختلفة من أجل الاتفاق على استراتيجية وخطة عمل للوزارة.

كما تساهم اللقاءات المباشرة بين قيادات الوزارة والعاملين بالهيكل الإداري، في تعرف القيادات على رؤية الصفوف الإشرافية الأخرى بالوزارة، وهو ما يعمل بدوره على نقل الخبرات للشباب حتى تستمر حرفية ومهنية كفاءات وزارة المالية، بحسب نرمان الحيني.

وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن البرنامج يستهدف تدريب القيادة التنفيذية وإعداد الجيل القادم من قادة الوزارة، وبناء القدرات والمهارات القيادية لديهم، وذلك لتحقيق أهداف وزارة المالية وفقًا لرؤية مصر 2030، ووضع الخطة الاستراتيجية موضع التنفيذ وتكوين صف ثان من القيادات.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن برنامج طموح يمنح المتدربين رخصة دولية للقيادة الادارية المتقدمة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الأداء، ورفع مهارة العاملين بوزارة المالية مما يسهم في تنفيذ رؤية مصر 2030.