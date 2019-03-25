فاروق: 3.6 مليار جنيه حجم التجارة الإلكترونية عبر البنك الأهلي حتى فبراير

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الاهلي المصري إن إجمالي التجارة الإلكترونية بلغت 3.6 مليار جنيه عبر بوابة البنك الأهلي الإلكترونية حتى نهاية الشهر الماضي.

وأشار في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن البنك الأهلي يستحوذ على نسبة 71% من إجمالي مدفوعات التجارة الإلكترونية على مستوى الجهاز المصرفي سواء في عدد الحركات أو قيمة المتحصلات.

وقال فاروق إن خطة البنك تستهدف التوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي من 4058 ماكينة حاليًا إلى نحو 5300 ماكينة قبل نهاية يونيو 2019، أي بزيادة عن ١٢٠٠ ماكينة.

وأشار الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك إلى أن استراتيجية البنك المستقبلية تستهدف الوصول لعدد 25 فرعًا إلكترونيًا بنهاية 2020، بالإضافة إلى 50 فرعًا تقليديًا كل عام .

وأضاف أن اختيار الأماكن يكون بعناية فائقة طبقا لمعايير تم وضعها كالموقع الجغرافي المناسب والشريحة المستهدفة من العملاء والفئة العمرية وعوامل أخرى ضرورية مع العلم أن الخدمات المطروحة حاليا هى مرحلة أولى ويتم العمل على استحداث خدمات أخرى طبقا لدراستنا للسوق والتغيرات المحلية والعالمية وما يناسب احتياجات عملاء البنك.