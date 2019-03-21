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    أسعار الدولار تتراجع أمام الجنيه ببنكي التجاري الدولي وقناة السويس

    10:59 ص الخميس 21 مارس 2019
    أسعار الدولار تتراجع أمام الجنيه ببنكي التجاري الدولي وقناة السويس

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي قناة السويس والتجاري الدولي مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

    وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 17.23 جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.

    وهبط سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 17.22 جنيه للشراء، و17.32 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي عند 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولار مستقرا في بنكي الإسكندرية وكريدي أجريكول عند 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك البركة، عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.29 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

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