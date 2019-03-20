أسعار الخضروات والفاكهة تستقر في سوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء، عند نفس مستوياتها خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و5.5 جنيه، والبصل بين 4.25 و6.25 جنيه، والكوسة بين 4 و6 جنيهات، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، اليوم.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4.5 و6.5 جنيها.

البصل بين 4.25 و6.25 جنيه.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 21 و23 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

البسلة بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البرتقال السكري بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

اليوسفي بين 3.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الرمان بين 5 و8 جنيهات.

الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.