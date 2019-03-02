أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث محطة مصر رامي مالك تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

المصرية للاتصالات تتسلم 4.8 مليار جنيه من أرباحها في فودافون خلال أيام

02:07 م السبت 02 مارس 2019
المصرية للاتصالات تتسلم 4.8 مليار جنيه من أرباحها في فودافون خلال أيام

المصرية للاتصالات

كتب- محمد علاء الدين :

قال مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة ستتسلم خلال أيام الدفعة الأولى من أرباحها المحتجزة لدى شركة فودافون والمتفق على صرفها، والمحددة بنحو 4.8 مليار جنيه.

وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات 45% من شركة فودافون مصر، وتمتلك الحكومة المصرية 80% من الشركة المصرية للاتصالات.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات وقعت اتفاقية الشهر الماضي مع شركة فودافون مصر لتوزيع الأرباح الخاصة بالشركة المصرية لدى فودافون، لتسدد فودافون ما يمثل نحو 82%من الأرباح المحتجزة للمصرية للاتصالات.

وبحسب بيان سابق للشركة، فإن خطة المصرية للاتصالات تتضمن استخدام التدفقات النقدية من التوزيعات لسداد جميع القروض بالجنيه لخفض التكاليف التمويلية وزيادة ربحية الشركة، ودعم مبادرات ترشيد التكاليف والاستثمار الاستراتيجي بما ينعكس إيجابيا على سوق الاتصالات.

يذكر أنه طوال فترة الشراكة بين الشركتين منذ عام 2003 حصلت المصرية للاتصالات على 8 مليارات جنيه كأرباح عن مساهمتها بفودافون.

المصرية للاتصالات شركة فودافون الحكومة المصرية

الخبر التالى:

المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة توفر 1.2 مليون طن قمح لمصر في فبراير
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان