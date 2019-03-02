المصرية للاتصالات تتسلم 4.8 مليار جنيه من أرباحها في فودافون خلال أيام

كتب- محمد علاء الدين :

قال مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة ستتسلم خلال أيام الدفعة الأولى من أرباحها المحتجزة لدى شركة فودافون والمتفق على صرفها، والمحددة بنحو 4.8 مليار جنيه.

وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات 45% من شركة فودافون مصر، وتمتلك الحكومة المصرية 80% من الشركة المصرية للاتصالات.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات وقعت اتفاقية الشهر الماضي مع شركة فودافون مصر لتوزيع الأرباح الخاصة بالشركة المصرية لدى فودافون، لتسدد فودافون ما يمثل نحو 82%من الأرباح المحتجزة للمصرية للاتصالات.

وبحسب بيان سابق للشركة، فإن خطة المصرية للاتصالات تتضمن استخدام التدفقات النقدية من التوزيعات لسداد جميع القروض بالجنيه لخفض التكاليف التمويلية وزيادة ربحية الشركة، ودعم مبادرات ترشيد التكاليف والاستثمار الاستراتيجي بما ينعكس إيجابيا على سوق الاتصالات.

يذكر أنه طوال فترة الشراكة بين الشركتين منذ عام 2003 حصلت المصرية للاتصالات على 8 مليارات جنيه كأرباح عن مساهمتها بفودافون.