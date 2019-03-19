فنادق أكور بمصر توقع بروتوكول تعاون مع بنك الطعام

القاهرة- مصراوي:

وقعت مجموعة فنادق أكور بمصر بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصري، من أجل توفير الغذاء لأكبر قدر ممكن من المستحقين الأكثر احتياجًا.

ويأتي هذا التوقيع ضمن مبادرة عدم إهدار الطعام في العالم، التي أطلقها بنك الطعام المصري منذ عام ٢٠٠٦.

واستطاع بنك الطعام من خلال هذه المبادرة توفير 19 مليون وجبة غذائية، وتوقيع بروتوكولات تعاون يضم غرفة المنشآت الفندقية ونحو ٩٠٪ من الفنادق الكبرى.

ويتضمن البروتوكول مساهمة 10 من فنادق أكور مصر بما يتوفر لديها من وجبات مطهية لم تمس أو مواد خام غذائية أو المستلزمات الفندقية ليتم تقديمها إلى الحالات المستحقة المدروسة والمدرجة بقاعدة بيانات بنك الطعام المصري.

وستكون الوجبات المقدمة جزءًا من برنامج الإطعام الشهري للبنك والذي يعد أحد البرامج الرئيسية للمؤسسة التي تهدف إلى مد يد المساعدة للأفراد الأكثر احتياجًا من خلال توفير احتياجاتهم اليومية من الوجبات الصحية المتكاملة بأعلى مستوى من الأمان والسلامة الغذائية.

وقدم البرنامج أكثر من 2.3 مليون وجبة في العام الماضي للأشخاص المدرجة بقاعدة بيانات البرنامج، بما في ذلك أشخاص تحت خط الفقر الغير قادرين على الكسب أو رب أسرة غير قادر على تلبية احتياجات أسرته اليومية أو هؤلاء الغير قادرين على الكسب خلال المرحلة التعليمية.

كما ستقوم أكور مصر وبنك الطعام المصري بتنظيم دورات تدريبية في الفنادق في مجالات سلامة الغذاء ونظافة المطابخ والمخازن، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمتدربين المؤهلين بمجرد الانتهاء من جميع الدورات التدريبية المطلوبة.