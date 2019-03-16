تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار الأمس، بسبب استقرار سعر المعدن عالميا، نتيجة لإغلاق البورصات العالمية.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم حوالي 632 جنيهًا، وهو سعر الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 543 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 سجل 724 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5056 جنيهًا.

وعالميا، عاود الذهب الصعود فوق مستوى 1300 دولار للأوقية مع تراجع الدولار بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب بعد انخفاضه 1%، بالأمس الجمعة، لينهي الجلسة مرتفعا 0.4% إلى 1301.13 دولار للأوقية ومسجلا مكاسب لثاني أسبوع على التوالي.

وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.6 % لتبلغ عند التسوية 1302.9 دولار للأوقية، بحسب وكالة رويترز.