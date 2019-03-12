ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء
10:26 ص الثلاثاء 12 مارس 2019
كتب- مصطفى عيد:
شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.08% إلى مستوى 15110 نقاط.
وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.11%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.12%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.78% إلى مستوى 15098 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الاثنين، مدفوعا بمشتريات المستثمرين المصريين.
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