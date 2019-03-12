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    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

    10:26 ص الثلاثاء 12 مارس 2019
    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

    البورصة المصرية

    كتب- مصطفى عيد:

    شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

    وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.08% إلى مستوى 15110 نقاط.

    وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.11%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.12%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.78% إلى مستوى 15098 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الاثنين، مدفوعا بمشتريات المستثمرين المصريين.

    مؤشرات البورصة البورصة المصرية

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