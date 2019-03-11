ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والفلفل الرومي، والليمون البلدي بين 25 قرشا و1.5 جنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق العبور، مقارنة بمستوياتها أمس الأحد.

وفي المقابل، تراجعت أسعار البطاطس، والبرتقال البلدي وأبو سرة بين 20 و50 قرشا خلال تعاملات اليوم، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 3.5 و6.8 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 7 و 10 جنيهات.

الفاصوليا بين 19 و23 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و8.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيها.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3.7 جنيه، بتراجع 30 قرشا.

البرتقال السكري بين جنيهين و4.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

اليوسفي بين 3 جنيهات و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الرمان بين 3 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.